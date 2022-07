Vimaranenses triunfam no "primeiro round"

Uma exibição personalizada permitiu ao V. Guimarães triunfar na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, contra a Puskás Akadémia (3-0). Segundo duelo será no dia 28 de julho

O início de jogo não podia ter sido melhor para os vimaranenses, na estreia do treinador Moreno, pois, aos 4 minutos, Lameiras teve sangue frio para aproveitar uma bola perdida na área e aplicar um belo gesto técnico que acabou no primeiro golo oficial do V. Guimarães versão 2022/23.

A vantagem tranquilizou os vitorianos, após uns dias agitados devido à saída abrupta de Pepa, que continuaram a dominar a partida, beneficiando das melhores ocasiões de golo. Este domínio materializou-se no ampliar da vantagem quando, aos 39 minutos, Jota Silva conduziu uma jogada pela esquerda, cruzou para André Silva amortecer a bola e Tiago Silva desferiu um grande remate que só parou na baliza dos húngaros.

Após o intervalo a tendência mudou e foi mesmo a Puskás Akadémia a tentar inverter a situação, conseguindo obrigar os vimaranenses a recuar no terreno e criando algumas ocasiões de golo. A perceber que a equipa precisava de alterações, Moreno lançou o reforço Anderson que, no primeiro lance que dispôs, mostrou eficácia para voltar a tranquilizar a equipa no jogo.

A partir daí o jogo ficou repartido, mas o V. Guimarães conseguiu evitar sofrer golo, levando assim o desfecho da eliminatória para a Hungria, no próximo dia 28, com alguma margem de erro devido à vantagem conquistada no estádio D. Afonso Henriques.