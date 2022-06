Vinagre de saída e Juventus prepara chegada de dupla de luxo

JN Hoje às 12:59 Facebook

Rúben Vinagre não conta para Ruben Amorim em 2022/23 e, por esse motivo, não se apresentou no primeiro dia de trabalho dos leões. Por Itália, a Juventus prepara-se para anunciar duas contratações bombásticas: Paul Pogba e Ángel Di María.

Sporting: Rúben Vinagre é carta fora do baralho para Ruben Amorim. O lateral esquerdo não conta para o técnico dos leões e vai ser emprestado. Ao que o JN apurou, esta será uma forma de Vinagre ter mais minutos e, com isso, evoluir no sentido de na próxima época poder ser uma peça fundamental para a equipa leonina.

Rio Ave: Os vila-condenses têm acordo com o Sporting para Pedro Mendes ficar no clube. A revelação foi feita pelo presidente do clube António Silva Campos, esta segunda-feira, após o Rio Ave se apresentar para os trabalhos da nova temporada. "Há um acordo entre o clube e o jogador e ele tem vontade de continuar no Rio Ave. Neste momento, estamos nos acertos finais", disse.

Juventus: A "Velha Senhora" prepara-se para mexer com o mercado de forma explosiva. Segundo vários orgãos de informação italianos, a Juventus está muito próxima de fechar contrato com Ángel Di María, internacional argentino que já representou o Benfica e era um sonho das águias para esta temporada. Quem também poderá estar muito próximo de assinar contrato é Paul Pogba. O médio do Manchester United prepara-se, assim, para regressar a um clube que representou de 2012 a 2016.

Arsenal: Os londrinos oficializaram, na manhã desta segunda-feira, a contratação de Matt Turner, guarda-redes que até agora representava os New England Revolution.

Wolverhampton: Os lobos emprestaram o húngaro Bendeguz Bolla ao Zurich. O lateral, de 22 anos, irá continuar na liga suíça, uma vez que na última temporada esteve ao serviço do Grasshoppers, por empréstimo dos "Wolves".

Espanhol: José Luís Sanmartín Mato, mais conhecido como Joselu, que nas últimas três temporadas representou o Alavés, vai jogar no Espanhol.