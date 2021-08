Vinagre é a principal novidade no onze inaugural do Sporting

Já estão definidos os onze iniciais da partida inaugural da Liga 2021/22, entre Sporting e Vizela. Do lado leonino, a principal surpresa é a inclusão do reforço Rúben Vinagre, que substitui o lesionado Nuno Mendes, a par de Ricardo Esgaio, que também se estreia com a camisola do Sporting na principal competição do futebol português, por troca com Pedro Porro, com uma lesão no joelho, que foi o habitual dono do lugar, em 2020/21.

António Nobre vai dirigir a partida que começa às 20.15 horas, no Estádio de Alvalade.

Sporting: Adán; Ricardo Esgaio, Gonçalo Inácio, Coates, Feddal e Rúben Vinagre; Palhinha e Matheus Nunes; Jovane Cabral, Pedro Gonçalves e Paulinho

Treinador: Rúben Amorim

Suplentes: Maximiano; Matheus Reis, Tabata, Nuno Santos, Neto, Tiago Tomás, Gonzalo Plata, Daniel Bragança e Gonçalo Esteves

Vizela: Charles; Koffi, Marcos Paulo, Kiki e Ofori; Guzzo, Samu e Méndez; Kiko, Francis Cann e Cassiano

PUB

Treinador: Álvaro Pacheco

Suplentes: Ivo; Hugo Oliveira, Marcelo, João Pais, Zohi, Adeyemo, Nuno Moreira., Tomás e Schettine