Vinagre inicia onda de regressos

André Bucho Hoje às 21:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Lateral esquerdo de volta às opções de Ruben Amorim depois da lesão no tornozelo. Porro e Feddal para breve.

Depois de dois meses com inúmeras baixas, os leões esperam contar com um janeiro mais tranquilo. Para começar, e já no encontro de amanhã, frente ao Portimonense, Ruben Amorim já terão à disposição Ruben Vinagre, que esteve cerca de mês e meio a contas com uma entorse no tornozelo esquerdo, e também Tiago Tomás, que terminou os dez dias de isolamento após infeção por covid-19.

O Sporting regressou domingo aos treinos, mas Vinagre apenas segunda-feira voltou a estar totalmente integrado, tal como Tiago Tomás. O conjunto de Alvalade, de resto, cumpre terça-feira a derradeira sessão de treino antes do encontro com os algarvios (quarta-feira, 21 horas, Sport TV1) no regresso ao campeonato. Vale a pena recordar que Neto e Tabata não estarão nas opções desse jogo, encontrando-se a cumprir castigo por expulsão.