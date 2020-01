Vince Carter é o primeiro a jogar em quatro décadas na NBA

Hoje às 17:03 Facebook

O jogador mais velho no ativo na melhor liga de basquetebol do mundo tem 42 anos e acabou de completar a proeza de participar em quatro décadas durante a carreira.

Vince Carter é um dos casos mais "ridículos" da história da National Basket Association. Além de ter 42 anos e ainda ser atleta de uma liga como estas, tornou-se no primeiro jogador de sempre a jogar em quatro décadas. A lenda do basquetebol assinou um contrato de um ano para completar mais uma época com a camisola dos Atlanta Hawks e tornar-se no jogador com mais temporadas na liga norte-americana, superando Dirk Nowitzki, Kevin Garnett, Kevin Willis e Robert Parish, todos com 21.

Carter estreou-se na década de 90, mais precisamente em 1999 e alinhou em todas as décadas desde esse momento. A de 2000, 2010 e agora, com este jogo frente aos Indiana Pacers, a de 2020.

"Vi uma foto de Hakeem Olajuwon, um dos meus colegas de equipa, que tem agora 56 anos, e o outro era Trae Young, com 21 anos e penso, por muito que eu fale com pessoas e cumprimente amigos, que agora são diretores, treinadores, ou o que quer que sejam, posso dizer que joguei contra o Michael Jordan e jogadores assim, e agora estou a jogar com Trae Young e com as estrelas de hoje em dia."

Para ser mais preciso, 36 jogadores atuais da NBA, nasceram depois de Vince Carter ter ingressado na liga, incluindo quatro colegas de equipa (Trae Young, Kevin Huerter, Cam Reddish e Bruno Fernando).

Apesar disso, diz que se sente competitivo porque sabe que o fim está próximo e nunca imaginou jogar até tão tarde. "Cheguei aos 15 anos na liga e sentia-me bem... Agora, aqui estou eu sete anos depois. É um sentimento inacreditável".

Vince Carter tem uma carreira repleta de conquistas: já alinhou em mais de 1500 jogos, foi oito vezes All-Star, venceu uma medalha de ouro Olímpica pelos Estados Unidos da América, foi o Rookie do Ano, em 1999, que distingue o melhor jogador entre os estreantes da liga. Foi também o jogador que fez mais triplos numa parte do jogo (8) e o primeiro jogador a partir dos 40 anos a marcar pelo menos três triplos num jogo de playoffs.