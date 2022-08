Vine afirma-se como revelação e Evenepoel reforça liderança

JN/Agências Hoje às 18:53 Facebook

O ciclista australiano Jay Vine (Alpecin-Deceuninck) afirmou-se, este sábado, como revelação deste início da Volta a Espanha ao vencer a oitava etapa, entre Pola de Laviana e Colláu Fancuaya, na qual o belga Remco Evenepoel (QuickStep-Alpha Vinil) reforçou a liderança.

Como há dois dias, na passagem do Pico Jano, o australiano pedalou a solo nas enevoadas encostas de 19% do Colláu Fancuaya para obter um segundo sucesso nesta edição de 2022, ao percorrer os 153,4 quilómetros da tirada em 04:05.26 horas.

O espanhol Marc Soler (UAE Emirates) chegou 43 segundos depois, antes do grupo dos principais candidatos, entre os quais Evenepoel, o espanhol Enric Mas (Movistar) e o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), 01.20 depois, enquanto o português João Almeida (UAE Emirates) não foi além do 12.º posto, a 02.10.

"A meio da subida olhei para trás e não vi ninguém. Ganhar duas etapas dá-me confiança. Eu sabia o que tinha de fazer e hoje só me diverti na bicicleta", disse no final da etapa Jay Vine.

Praticamente desconhecido do grande público há alguns dias, o australiano da equipa Alpecin-Deceuninck está a afirmar-se como um dos melhores trepadores desta Volta a Espanha.

Simultaneamente, Vine é o novo dono da camisola da montanha, em detrimento do monegasco Victor Langellotti (Burgos BH), que desistiu devido à fratura na clavícula e uma concussão numa queda que o levou ao hospital.

Sólido no seu primeiro grande teste como dono da camisola vermelha de líder da Vuelta, Remco Evenepoel terminou na quinta posição no alto do Colláu Fancuaya, a um 01.20 de Vine.

"Foi um dia perfeito. Fiz tudo para não perder tempo. A equipa foi fabulosa, controlaram bem a corrida. Eles pressionaram-me para conseguir este resultado", explicou o belga à chegada.

Nelson Oliveira (Movistar) foi o 67.º na linha de chegada, a 12.11 minutos do vencedor, caindo duas posições para o 39.º posto da geral, enquanto Ivo Oliveira (UAE-Emirates) terminou em 168.º, a 29.13, e segue na 157.ª posição.

Na classificação geral, Remco Evenepoel segue com a camisola vermelha de líder, com Enric Mas a 28 segundos e Primoz Roglic, tricampeão, a 01.01, enquanto João Almeida subiu dois lugares, para o oitavo, a 02.44.

No domingo, o pelotão da Vuelta vai disputar a nona etapa, com os 171,4 quilómetros entre Villaviciosa e Les Praeres, em Nava, onde culmina com um prémio de montanha de primeira categoria a viagem, que conta mais quatro contagens, outra de primeira, uma de segunda e duas de terceira.