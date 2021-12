Vingança fria que dá um apuramento histórico

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:04 Facebook

Beirões garantem, pela primeira vez na história, um lugar nos "quartos" da Taça de Portugal

O Tondela vigou-se - com toda a justiça, diga-se - do último desaire com o Estoril e fez história ao garantir, pela primeira vez, um lugar nos quartos de final da Taça de Portugal (3-1). O jogo nem começou de feição para os beirões, que sofreram um golo cedo, de grande penalidade - a quinta cometida pelos auriverdes nos últimos três jogos - mas, ao contrário do que se esperava, o golo acabou por mudar o guião do jogo e acordar a equipa da casa. Ainda antes do intervalo, Tiago Dantas fez o empate depois de um excelente cruzamento de Bebeto e, depois do descanso, só se viu o Tondela no jogo.

Boselli marcou nos primeiros minutos da segunda parte, selando a reviravolta e, a partir daí, o Estoril desorientou-se, uma imagem pouco habitual da equipa sensação da Liga.