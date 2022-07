Vingegaard ganha última etapa de montanha e reforça liderança do Tour

JN/Agências Hoje às 16:59 Facebook

O camisola amarela Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) deu, esta quinta-feira, um passo decisivo para a vitória na 109.ª Volta a França, ao ganhar a 18.ª etapa, aumentando a diferença na geral para o ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates).

Vingegaard, que aguardou pelo atual bicampeão do Tour quando este caiu, atacou a mais de três quilómetros do alto do Hautacam, onde terminaram os 143,2 quilómetros da tirada que começou em Lourdes, e cortou a meta após 03:59.50 horas, à frente de Pogacar, segundo a 01.04 minutos, e do seu colega belga Wout van Aert, terceiro a 02.10.

Após a última etapa de montanha desta edição, e a duas jornadas da chegada a Paris, o dinamarquês de 25 anos lidera a geral com 03.26 minutos de vantagem sobre o jovem esloveno da UAE Emirates e oito sobre o britânico Geraint Thomas (INEOS), tendo pela frente, na sexta-feira, 188,3 quilómetros, maioritariamente planos, entre Castelnau-Magnoac e Cahors.