Vingegaard mantém liderança do Tour

Dinamarquês resistiu aos ataques de Pogacar na subida ao Alpe D'Huez. Inglês Pidcock teve sucesso numa fuga e venceu a etapa

A 12.ª tirada da Volta a França, com passagem antes da chegada pelo mítico Alpe D'Huez, sorriu ao britânico Thomas Pidcock (INEOS), o mais forte de um grupo de ciclistas fugidos ao pelotão logo na parte inicial da etapa, que chegou a incluir o português Nélson Oliveira (Movistar) e Chris Froome (Israel/Premier Tech), vencedor da prova em 2013, 2015, 2016 e 2017.

A luta pela classificação geral fez-se um pouco mais atrás, com o esloveno Tadej Pogacar (UAE/Emirates) a tentar recuperar o tempo perdido na véspera para o dinamarquês Jonas Vingegaard, sem sucesso. O novo líder, bem suportado por um grande trabalho coletivo da equipa Jumbo-Visma, aguentou todos os ataques do atual bicampeão do Tour, e manteve a camisola amarela.

Pogacar cortou a meta no quinto lugar, logo seguido de Vingegaard, e subiu ao segundo lugar da geral, tendo ultrapassado o francês Romain Bardet (DSM). O dinamarquês lidera com 2m22s de avanço sobre o esloveno, mas o Tour está longe do fim e na próxima semana há muita montanha para subir, nos Pirenéus.