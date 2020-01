Hoje às 19:41, atualizado às 21:06 Facebook

O Benfica ganhou, esta sexta-feira, na Luz, ao Belenenses SAD, por 3-2, no encontro de abertura da 19.ª jornada da Liga, somando a 16.ª vitória seguida na prova. Com este desfecho as águias passaram a dispor, à condição, de 10 pontos de vantagem sobre o F. C. Porto, segundo classificado, que só joga neste sábado.

O brasileiro Vinícius e o marroquino Taarabt colocaram o Benfica a vencer por 2-0 ao intervalo na receção das águias ao Belenenses SAD Aos 70 minutos, os azuis reduziram com um golo de Licá, mas os benfiquista fizeram o 3-1 logo de seguida. De penálti, Licá fez o 3-2 a três minutos do final.

O primeiro golo surgiu aos 31 minutos, numa jogada de ataque, com o ponta de lança benfiquista a enviar a bola à barra, esta ficar embrulhada na área contrária e na recarga Vinícius a não desperdiçar.

Sete minutos depois de ser aberto o marcador, Adel Taarabt fez o segundo à conta das águias, resultado com que se atingiu o intervalo.

Os azuis reduziram a desvantagem aos 70 minutos, por Licá, após jogada rápida de ataque, que apanhou a defesa da casa descompensada.

A reação do Belenenses SAD durou pouco, pois Chiquinho devolveu a vantagem de dois golos à formação benfiquista aos 78 minutos.

O conjunto treinado por Petit voltou a encurtar a diferença no marcador, desta feita para 3-2. Rafa rasteirou Varela na área e o VAR confirmou a marcação de castigo máximo, que Licá converteu aos 87 minutos.

