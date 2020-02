Vinícius devolve o Benfica à liderança

Vasco Samouco Ontem às 21:48 Facebook

Twitter

Partilhar

As águias sofreram na visita a Barcelos, mas só precisaram de um golo para bater o Gil Vicente e recuperar o topo da classificação.

Depois da vitória do F. C. Porto de domingo, o Benfica estava obrigado a ganhar ao Gil Vicente para voltar à liderança do campeonato e foi isso que fez, esta segunda-feira, em Barcelos.

Carlos Vinícius marcou aos 15 minutos e decidiu um jogo em que os gilistas deram réplica e ameaçaram o empate em diversas ocasiões. Vlachodimos, com sete defesas, algumas delas difíceis, voltou a ser determinante na baliza das águias.

Bruno Lage promoveu várias alterações no "onze", com Weigl, Samaris, Rafa e Vinícius a titulares, mas o Benfica voltou a ser pouco seguro, também por culpa da série de três derrotas consecutivas (F. C. Porto, Braga e Shakhtar).

Antes do intervalo, Vinícius teve um golo anulado, mas foi o Gil Vicente a equipa mais ameaçadora na primeira parte.

A equipa de Vítor Oliveira continuou a colocar o campeão em dificuldades depois do intervalo, embora com menos oportunidades. Hugo Vieira desperdiçou a melhor situação.

Cervi, já nas compensações, isolou-se, mas falhou na cara do guarda-redes do Gil Vicente.