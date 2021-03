Vinícius e Kane dão a vitória ao Tottenham frente ao Aston Villa na Liga inglesa

JN/Agências Ontem às 23:33 Facebook

O Tottenham de José Mourinho venceu (2-0), este domingo, o Aston Villa com golos de Carlos Vinícius, emprestado pelo Benfica, e de Harry Kane, em jogo em atraso da 18.ª jornada da Liga inglesa.

O avançado brasileiro, de 25 anos, inaugurou o marcador, aos 29 minutos, fazendo o primeiro golo na Premier League, com o internacional inglês a fechar a contagem já no segundo tempo, aos 68, após converter com sucesso um penálti.

Com os três pontos conquistados, na ressaca da eliminação da Liga Europa, a equipa de Mourinho ultrapassou o Liverpool e está no sexto lugar, com 48 pontos em 29 jornadas, a um ponto dos lugares europeus.

Já o Aston Villa segue no meio da tabela, sendo o 10.º classificado, com 41 pontos em 28 jogos (ainda tem uma partida em atraso).