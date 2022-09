Vinícius é reforço do Fulham de Marco Silva

André Bucho Ontem às 23:06 Facebook

Águias confirmam saída do brasileiro por 5 milhões de euros, mantendo 50% de uma futura venda. Avançado estava emprestado ao PSV

Em comunicado à Comissão de Mercados e Valores Mobiliários, o Benfica confirmou a saída de Carlos Vinícius para o Fulham, treinado por Marco Silva, por cinco milhões de euros por 50% dos direitos desportivos do jogador.

As águias esclarecem ainda que terão "encargos com serviços de intermediação de 10% do valor da venda" e que o pagamento do mecanismo de solidariedade aos clubes formadores do atacante será pago pelo emblema inglês.

Sobre o empréstimo ao PSV, onde o jogador estava cedido até ao final desta temporada, o Benfica informa que, antes da venda "revogou o contrato de empréstimo que estava em vigor com o PSV Eindhoven, tendo em consideração que não estavam garantidas as condições contratuais previstas para o exercício obrigatório da cláusula de opção de compra".

Carlos Vinícius chegou ao Benfica em 2019 a troco de 17 milhões de euros e em 50 jogos com a camisola das águias marcou 24 golos. Enquanto esteve nos quadros das águias, foi emprestado a Tottenham e PSV.