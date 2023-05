Vinicius Jr. de novo na mira do racismo aponta o dedo à Liga espanhola

Não foi a primeira vez que Vinicius Junior foi alvo de racismo num estádio espanhol. A história repetiu-se no domingo em casa do Valência, com os adeptos a entoarem cânticos racistas contra o avançado brasileiro. São cada vez mais os dedos que se levantam para exigir mão pesada da LaLiga, o campeonato espanhol, para estes casos, enquanto uma onda de apoio se ergue em torno do jogador de 22 anos. O Real Madrid já fez saber que vai apresentar queixa ao Ministério Público espanhol e o Valência vai banir todos os adeptos racistas.

O que poderia ter sido apenas mais um jogo de futebol tornou-se num "verdadeiro calvário" para Vinicius Junior, que teve de ouvir repetidamente a plateia do estádio de Mestalla a chamá-lo de "mono, mono, mono" (macaco em espanhol). À chegada do autocarro do Real Madrid a Valência, o avançado já tinha ouvido de forma percetível cânticos racistas, mas durante o jogo os ataques tomaram outras proporções. O jogo esteve interrompido durante 10 minutos com o jogador de dedo em riste para a bancada para identificar os racistas. A possibilidade de interromper o encontro esteve em cima da mesa, mas o árbitro Ricardo De Burgos Bengoetxea decidiu continuar. Nos descontos, o brasileiro acabou expulso por atingir Hugo Duro, jogador do Valência, que lhe estava a apertar o pescoço, com braço. O Real Madrid saiu derrotado de Valência no domingo e "entregou" o segundo lugar ao Atlético de Madrid, mas o resultado não interessa a ninguém.

Racist Abuse to Vinicius Jr once again, and another time in La Liga



Effigys, Racist Banners and Chants



Valencia, Mallorca, Atleti, Barca and Valladolid



Mario Balotelli had racism follow him throughout his entire career too, and many others. Tragic man

pic.twitter.com/NJAeVXQmPe - (@OfficialVizeh) May 21, 2023

PUB

1. Mamardashvili le coge de la camiseta y le zarandea.



2. Hugo duro le ahoga a Vinicius con el brazo.



3. Vinicius suelta el brazo y golpea en la cara de Hugo duro.



Expulsión para los 3, pero que lamentable lo que ha hecho Vinicius impropio de un deportista. https://t.co/csv27pPipR pic.twitter.com/2NqnmnxRjE - cgmomentos (@cgmomentos) May 21, 2023

O rastilho aceso durante a partida continuou a arder, mas desta vez nas redes sociais. O jogador dos merengues reagiu aos insultos que ouviu por parte dos adeptos e não poupou críticas à liga espanhola. "O prémio que os racistas ganharam foi a minha expulsão. Não é futebol, é a La Liga. Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas (...) Peço desculpa pelos espanhóis que não estão de acordo mas hoje, no Brasil, a Espanha já é conhecida como um país de racistas. Lamentavelmente com tudo o que se passa todas as semanas, não tenho como defender o contrário. Estou de acordo. Mas sou forte e irei até ao fim contra os racistas. Mesmo que longe daqui", escreveu o internacional brasileiro. E rapidamente se ergueram as vozes de apoio dos colegas de profissão, como Karim Benzema, Neymar e Kylian Mbappé, bem como de Lula da Silva e o próprio presidente da FIFA. Também o treinador Carlo Ancelotti demonstrou estar do lado do jogador de 22 anos, não escondendo a fúria no final do jogo: "A LaLiga tem um problema, estes episódios de racismo têm de parar o jogo. É um estádio que insulta um jogador por racismo e o jogo tem de parar e eu digo o mesmo se ganharmos 3-0, não há outra maneira."

❌"No podemos permitir que el el racismo se instale en un campo de fútbol".



Lula, presidente de Brasil, defiende a Vinicius. #ChiringuitoVinicius pic.twitter.com/QvSLGe9ene - El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 22, 2023

"Quero fazer um gesto de solidariedade com Vinicius, um jovem que é sem dúvida o melhor jogador do Real Madrid, e que sofre agressões repetidas. Espero que a FIFA e outras entidades tomem medidas para evitar que o racismo tome conta do futebol", disse Lula da Silva, no domingo, numa mensagem publicada no Twitter. "Solidariedade total com Vinicius. Não há lugar para o racismo no futebol ou na sociedade e a FIFA está ao lado de todos os jogadores que se viram numa situação destas", afirmou Gianni Infantino, em comunicado.

No entanto, num tom diferente, chegou a resposta do presidente de LaLiga. "Já que aqueles que te deveriam explicar as coisas não o fazem em relação ao que a Liga pode fazer em relação a casos de racismo, vamos tentar explicar nós próprios mas não foste a nenhuma das datas que estavam acordadas e que tu mesmo solicitaste. Antes de criticares e injuriares a Liga, é necessário que te informes de forma adequada. Não te deixes manipular e entende quais são as competências de cada um e o trabalho que temos feito juntos", escreveu Javier Tebas Medrano numa publicação no Twitter, apontando responsabilidades ao Comité de Competições da Federação Espanhola de Futebol e a Comissão Estatal contra a Violência, o Racismo, a Xenofobia e a Intolerância no desporto que tratam deste tipo de situações em Espanha.

Javier Tebas Medrano é um conhecido apoiante do partido político de extrema-direita espanhol Vox. O grupo nacionalista quer revogar a lei contra a violência doméstica, uma vez que considera que é injusta com os homens, é contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo e contra o aborto. O Vox conseguiu a primeira vitória política significativa nas eleições regionais de 2019, ao eleger 12 deputados na região autónoma de Andaluzia. O líder do partido quer ainda o fim da imigração em Espanha.

1) Ni España ni @LaLiga son racistas, es muy injusto decir eso.



2) Desde @LaLiga denunciamos y perseguimos el racismo con toda la dureza dentro de nuestras competencias.



3) Esta temporada se han denunciado 9 veces insultos racistas (8 de ellas ha sido por insultos contra... https://t.co/KFXHOJv6cb - Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 22, 2023

"Uma vez mais, em vez de criticar os racistas, o presidente da Liga aparece nas redes sociais para atacar-me. Por mais que fales e finjas não ler, a imagem do teu Campeonato está em causa (...) Quero ações e castigos, uma hashtag não me diz nada", respondeu Vinicius. A troca de mensagens terminou com garantia do presidente de LaLiga que a "Espanha não era racista". "Não podemos permitir que a imagem de uma competição que é acima de tudo um símbolo de união entre os povos, onde mais de 200 jogadores negros em 42 clubes recebem o respeito e o carinho de todos os adeptos todos os dias de jogo, sendo o racismo um caso extremamente específico (9 queixas) que vamos erradicar", sublinhou.

A LaLiga solicitou todas as imagens disponíveis para abrir uma investigação, indicando que "uma vez concluída a investigação, no caso de ser detetado qualquer crime de ódio, a LaLiga tomará as medidas legais adequadas". Entretanto, já foram identificados dois adeptos por insultos racistas. O Valência anunciou, esta segunda-feira, que vai banir para toda a vida os adeptos que proferiram insultos racistas a Vinicius Jr.

A polícia espanhola está também a investigar um possível crime de ódio contra o brasileiro, depois de um boneco com a camisola número 20 ter sido pendurado numa ponte em frente ao campo de treinos do Real Madrid, em janeiro.

O clube madrilenho já fez saber, através de um comunicado emitido esta segunda-feira, que vai apresentar uma queixa no Ministério Público espanhol, a propósito dos insultos racistas de que foi alvo Vinícius Júnior.