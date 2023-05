Vinicius Júnior do Real Madrid atinge a melhor época da carreira

Guilherme Amaral Hoje às 12:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Avançado brasileiro Vinicius Júnior, do Real Madrid, já marcou mais vezes e fez mais assistências do que na época passada.

O Real Madrid pode só ter empatado frente ao Manchester City (1-1), no jogo da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, mas Vinicius Júnior tem motivos para comemorar. Com o golo marcado ontem, o jovem internacional brasileiro, de 22 anos, chegou a 23 golos na atual época e ultrapassou a melhor marca da carreira (22 golos), que conseguiu na temporada passada.

O belo golo marcado também foi o 15.º de Vinicius na Liga dos Campeões, se tornando o terceiro jogador sul-americano mais jovem a chegar neste número, atrás apenas de Lionel Messi (que chegou a 15 golos com 21 anos) e do companheiro de equipa Rodrygo, que também marcou o 15.º golo aos 22 anos, mas é 202 dias mais novo que Vinicius.

PUB

Esta também é a época que Vinicius mais fez assistências aos seus companheiros, com 19, contra as 16 da temporada passada. Todos os números superiores e com uma partida a menos jogada até aqui (51 agora contra 52 na passada). Se chegar à final da Liga dos Campeões, o Real Madrid fará mais sete jogos até o final da época.

Vinicius Júnior é o segundo maior marcador do Real Madrid nesta época com 23 golos, atrás apenas do francês Karim Benzema. Mas é o jogador que mais vezes participou diretamente em golos da equipa, com 42 participações. Benzema é o segundo com 36.

A temporada brilhante de Vinicius Júnior tem trazido grandes holofotes ao jovem, que muitos apontam que pode disputar a Bola de Ouro graças aos feitos conquistados até aqui.

O jogo entre o Real Madrid e o Manchester City, da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, foi apitado por Artur Soares Dias, trabalho que gerou alguns protestos do treinador Carlo Ancelotti e do jogador merengue Modric.