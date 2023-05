Vinicius Júnior é o melhor driblador jovem do mundo

Guilherme Amaral Hoje às 11:52 Facebook

Estudo aponta avançado do Real Madrid como futebolista sub-23 que melhor dribla no mundo. Seguem-se Ângelo Gabriel, do Santos, e Jamal Musiala, do Bayern, no segundo e terceiro lugar, respetivamente. Fábio Ronaldo (Rio Ave) também aparece no estudo.

Um estudo do CIES Football Observatory indica que Vinicius Júnior, avançado do Real Madrid, é o melhor driblador sub-23 do mundo. O astro dos merengues consegue um drible em cada 15 minutos e 32 segundos, com uma taxa de 50,3% de dribles certos, em partidas de alta competitividade.

Ângelo Gabriel, do Santos, ficou com o segundo lugar, mesmo com números superiores aos de Vinicius. O avançado do "Peixe" acerta um drible a cada 13 minutos e 56 segundos com 64,2% de sucesso. Contudo, pelo nível de competição defrontado, Vinicius Júnior leva a melhor sobre o jovem do clube que revelou Pelé.

Jamal Musiala, do Bayern aparece em terceiro lugar, com um drible a cada 20 minutos e 14 segundos, mas com a taxa de sucesso de 60,1%. O estudo leva em conta dados de mais de 100 futebolistas em 35 ligas diferentes. A Liga espanhola é a que mais possui jogadores na lista, com 11 atletas. O Brasil domina o top-10 com quatro jogadores.

David Costa, jogador do Lens, é o melhor jogador português da lista, aparecendo em 19.º lugar com um drible em cada 28 minutos e três segundos e com uma taxa de sucesso de 69,4%, a sexta melhor do ranking. A seguir aparece Fábio Ronaldo, do Rio Ave, a fazer um drible em cada 26 minutos e 41 segundos e com uma taxa de acerto de 54,5%.