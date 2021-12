Violência entre adeptos do F. C. Porto e Hóquei Clube de Braga

JN Hoje às 20:26, atualizado às 20:49 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP teve de travar uma rixa entre adeptos do F. C. Porto e do Hóquei Clube de Braga ocorrida ao final da tarde desta quarta-feira, em São Víctor, Braga.

A rixa aconteceu na Rua Professor Elízio Moura, na cidade de Braga, depois de os dragões terem sofrido a primeira derrota de 2021/22, para o campeonato (3-2). Diogo Seixas, Pedro Mendes e Vítor Hugo marcaram para os bracarenses e os autores dos golos do F. C. Porto foram Gonçalo Alves e Rafa.

Os portistas estão no primeiro lugar da classificação, com 27 pontos e o HC Braga está no oitavo lugar, com 12 pontos.

Até ao momento desconhece-se a existência de detidos.