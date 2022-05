Virgílio Lopes defende que "toque especial" de Sarabia marcou época do Sporting

JN/Agências Hoje às 11:15 Facebook

O Sporting "cresceu como equipa" em relação a 2020/2021, apesar de ter fraquejado na Liga e nas meias-finais da Taça de Portugal com "muito mérito" do F. C. Porto, frisa o ex-futebolista Virgílio Lopes, falando numa "época razoável".

"Acho que o Sporting esteve bem, mas um pouco menos arrogante. Há uma arrogância boa que as equipas têm de ter e a deste ano não era tão boa como a de 2020/2021. De qualquer forma, a equipa jogava melhor e era mais segura face à época passada, mas o F. C. Porto foi incontornável", vincou à agência Lusa o ex-defesa dos leões.

"Não me parece que tenha havido uma diferença tão grande entre as equipas a nível de qualidade de jogo, entrega, seriedade e competitividade. Aliás, os 'clássicos' foram muito equilibrados, com o F. C. Porto a beneficiar de mais alguma experiência do que o Sporting, ao ponto de ter gerido sempre melhor a abordagem aos jogos e as emoções", analisou o antigo jogador, hoje com 64 anos.

Para lá das derrotas leoninas sofridas com Santa Clara (2-3, à 17.ª ronda) e Braga (1-2, à 19.ª jornada), que "afastaram quase em definitivo" os dois rivais no topo, Virgílio crê que os campeonatos "têm sido muito decididos em jogos grandes", nos quais Sporting e F. C. Porto se igualaram duas vezes.

O ex-defesa direito descarta a necessidade de Rúben Amorim "mudar de modelo", após "algumas nuances" ensaiadas em 2021/2022, preferindo destacar a versatilidade do 3-4-3, que "permite atacar e defender melhor e pede sempre laterais de grande qualidade".

A "época verdadeiramente má" de Pedro Gonçalves, com 15 golos e 11 assistências nas diferentes provas, depois de ter sido o artilheiro da Liga em 2020/2021, "foi compensada" pela influência do espanhol Pablo Sarabia, visível em 21 tentos e oito passes decisivos.

"O Pablo Sarabia é um jogador muito diferente dos outros. É daqueles que têm um toque especial e, portanto, a adaptação a que modelo ou equipa for será sempre relativamente fácil. Sendo tão bom jogador, aquilo acaba sempre por correr bem. Veremos como é que Pedro Gonçalves vai estar na próxima época e se não tem lesões, pois atrasam e criam sempre grandes problemas, mas creio que esta aposta no Sarabia compensou", avaliou.

O antigo diretor-geral da formação do clube e da academia de Alcochete diz que há potencial "dentro do plantel ou do clube" para substituir o espanhol, num trio ofensivo que deixou de contar com o argelino Islam Slimani antes do final da época.

Oficializados já estão o extremo ganês Abdul Fatawu Issahaku (ex-Steadfast) e o central neerlandês Jeremiah St. Juste (ex-Mainz), aos quais se deverá juntar o médio japonês Hidemasa Morita, do Santa Clara, com Virgílio à espera de "mais um ou dois jogadores".

Numa época destacada pelos êxitos na Taça da Liga e na Supertaça, uma nova entrada consecutiva na fase de grupos da Liga dos Campeões, prova na qual o Sporting evoluiu em 2021/2022 até aos oitavos de final, permitirá "projetar o futuro com mais tranquilidade".

"Ir direto permite gerir muito melhor a nível orçamental, face à garantia de que determinada verba vai entrar. Às vezes, permite arriscar, porque, mesmo sendo conservadores, pode-se considerar mais dinheiro em função dos resultados. Tudo são vantagens", finalizou.