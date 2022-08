Viseu anuncia candidatura a Cidade Europeia do Desporto na Volta a Portugal

Viseu é candidata a Cidade Europeia do Desporto 2024, ano em que será também palco do final da prova rainha do ciclismo nacional. O anúncio foi feito por Fernando Ruas, presidente da Câmara Municipal de Viseu, no final da quarta etapa da Volta a Portugal, que terminou esta segunda-feira no município.

Aproveitando a chegada do pelotão à cidade de Viriato, Fernando Ruas anunciou que Viseu vai candidatar-se a Cidade Europeia do Desporto em 2024, frisando as potencialidades do município para a prática desportiva.

"Esperamos que esta candidatura tenha êxito, queremos acreditar que sim, tais são as potencialidades que nós achamos que desenvolvemos ao longo deste tempo, e que seguramente justificarão esta atribuição", frisou, acompanhado por Nuno Pedro Santos, presidente da Associação Portuguesa das Cidades Europeias do Desporto (ACES) e Joaquim Gomes, diretor da Volta a Portugal.

"Município mais importante da Volta a Portugal"

O responsável máximo da prova rainha do ciclismo enfatizou a importância de Viseu na Volta a Portugal, lembrando que desde 2003 que a cidade se afirma como um dos principais municípios envolvidos, com sucessivos "inícios de Volta e finais de etapa com dia de descanso".

"Isso confere-lhe o título de, nesta espinha dorsal normalmente transversal aos mandatos autárquicos, o título do município mais importante da Volta a Portugal desde 2003, só a par de municípios como Lisboa e outros carismáticos", afirmou Joaquim Gomes.

Depois de ter recebido o grande final da 82.ª Volta a Portugal no ano passado, Viseu foi palco da etapa que antecede este ano o dia de descanso e, em 2023, será a cidade a dar o mote para o arranque da nova edição. Em 2024, no ano em que espera tornar-se Cidade Europeia do Desporto, Viseu será uma vez mais palco para o final da Volta a Portugal.