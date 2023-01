Visitas aos Barreiros são dor de cabeça para Conceição

Nuno A. Amaral Hoje às 21:22 Facebook

No conjunto das cinco temporadas anteriores, F. C. Porto só perdeu mais pontos em Alvalade, em Braga e na Luz do que no estádio do Marítimo

Após a conquista da Taça da Liga, a equipa portista volta na quarta-feira ao campeonato para um jogo tradicionalmente difícil nos Barreiros. Os números provam-no e, se forem levados em conta apenas os clubes que nas últimas cinco épocas estiveram sempre no escalão principal, constata-se que, a jogar em casa, só Sporting, Braga e Benfica tiraram mais pontos ao F. C. Porto do que o Marítimo desde 2017/18.

Com Sérgio Conceição ao leme, os dragões ganharam três vezes e cederam dois empates no Funchal, ou seja, conquistaram 11 pontos (em Alvalade e em Braga, somaram sete, e na Luz conseguiram 10 nos últimos cinco anos). Dois dos triunfos obtidos pelos dragões nos Barreiros foram pela margem mínima (1-0 em 2017/18 e 2-1 em 2020/21) e só por uma vez a margem foi um pouco mais folgada (2-0 em 2018/19).