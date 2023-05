Vitalidade guerreira em jogo de loucos no Braga - Santa Clara

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 21:01 Facebook

Arsenalistas deixaram-se empatar depois de vantagem de dois golos, mas deram uma excelente resposta na reta final.

Encontro bastante complicado mas com final feliz para os minhotos. O Braga venceu o Santa Clara por 5-3, numa partida de loucos: os arsenalistas estiveram a ganhar por dois golos ao intervalo, viram o Santa Clara a marcar dois penáltis e a empatar, mas selaram a vitória aos 87 e 90+4 minutos. Os guerreiros dão um passo importante na defesa do terceiro lugar e deram uma boa resposta à vitória do Sporting na véspera.

O Braga entrou tímido, mas aos 10 minutos saiu magia: uma grande jogada entre Bruma e Iuri Medeiros terminou numa bela finalização de Ricardo Horta. Pouco depois, Paulo Oliveira fez falta dentro da área sobre Ricardinho e Matheus Babi empatou. O Braga não demorou muito a reagir e Niakaté e Abel Ruiz deram uma vantagem de dois golos aos guerreiros ao intervalo.