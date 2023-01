Vítima acusa Dani Alves de vários atos de agressão sexual

O testemunho da vítima de alegados atos de agressão sexual de Dani Alves foi revelado pela imprensa espanhola. Futebolista terá violado uma mulher de 23 anos numa casa de banho de uma discoteca.

Dani Alves está acusado de agressão sexual a uma mulher de 23 anos, na noite de 30 para 31 de dezembro, numa casa de banho da zona VIP de uma discoteca em Barcelona. O futebolista brasileiro está em prisão preventiva sem direito a fiança, após ter sido ouvido por um juiz. O testemunho da vítima foi revelado pelo jornal espanhol "El Periódico", que conta os atos de Dani Alves, comprovados por umas gravações das câmaras de vigilância.

A mulher terá entrado na discoteca com duas amigas já de madrugada, quando o grupo foi convidado para subir à zona VIP. De seguida, um funcionário da discoteca informou-as que havia outro homem a convidá-las para se juntar a ele. Quando aí chegaram, depararam-se com Dani Alves e outro amigo. O brasileiro terá começado a tocar nas mulheres, invadindo o espaço pessoal delas. De seguida, agarrou na mão da vítima e colocou-a no pénis.

Depois, forçou a mulher a segui-lo para outra zona da discoteca, que era a referida casa de banho, onde já não existem gravações desse espaço. Aí, Dani Alves terá impedido a mulher de sair e sentou-a na sanita, subiu-lhe o vestido, obrigou-a a sentar-se em cima dele, atirou-a ao chão, esbofeteou-a e forçou-a a atos sexuais.

O "El Periódico" continua a relatar que Dani Alves saiu desse espaço primeiro que a mulher. Esta, quando chegou novamente à zona VIP comunicou a uma amiga que precisava de ir embora. A polícia foi chamada ao local e a vítima, de 23 anos, foi levada para o hospital onde, segundo os exames médicos, existiam lesões que comprovam agressão sexual.

Dois dias depois, apresentou queixa na polícia e entregou o relatório médico e o vestido que usou na noite em questão.