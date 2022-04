Vítima de racismo "degradante", Sandro Cruz agradece apoio

JN Hoje às 10:56 Facebook

O jovem jogador do Benfica B recebeu palavras de Nélson Veríssimo, que classificou o episódio ocorrido no jogo com o Rio Ave como "degradante e lamentável".

O racismo voltou a entrar nos estádios do futebol português e, à falta de ações e medidas que contribuam para tentar erradicá-lo, é nas palavras de apoio que os insultados encontram algum conforto.

A vítima mais recente foi Sandro Cruz, jogador da equipa B do Benfica que ouviu um insulto racista no momento em que foi substituído durante o jogo de domingo com o Rio Ave, clube que se prontificou a "colaborar com as autoridades na identificação dos presumíveis perpetradores de atos indignos".

Após o dérbi com o Sporting, Nélson Veríssimo colocou-se ao lado do jogador com quem trabalhou, antes de suceder a Jorge Jesus na equipa principal.

"Quero dar um abraço ao Sandro, nosso jogador de equipa B, que foi vítima de comentários racistas. É degradante e lamentável. Eu sei que ainda existe. Mandar um abraço ao Sandro e a todos os jogadores que são vítimas de racismo por esse país fora. Sei que foi algo que lhe tocou muito", disse o treinador das águias.

Através das redes sociais, Sandro Cruz agradeceu, estendendo os agradecimentos a todos os que mostraram solidariedade.

"Eu e a minha família agradecemos do fundo do coração as palavras do Mister Nélson Veríssimo e de todo mundo que tem mandado mensagem mas principalmente à estrutura do Benfica por todo o apoio neste momento tão difícil para nós. Obrigado", escreveu.