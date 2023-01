Vitinha a caminho do Marselha e por valor milionário

João Brandão Hoje às 11:29 Facebook

O avançado era pretendido pelo Southampton e pelo Brighton, mas o clube francês ultrapassou a concorrência.

Vitinha, avançado do Braga, está a um pequeno passo de se transferir para o Marselha, clube disposto a oferecer 32 milhões de euros pelo jogador, dois milhões acima do valor da cláusula de rescisão.

Os minhotos ainda vão ficar com uma percentagem do passe do dianteiro, formado no clube e que está muito perto de garantir a primeira experiência no futebol estrangeiro. Além do Marselha, o Southampton também pretendia o jovem avançado, mas acabou por ser batido pelo emblema francês.

O Braga está agora a analisar o substituto do jogador e tenta garantir Fran Navarro, avançado espanhol do Gil Vicente que também é pretendido pelo Celta de Vigo.