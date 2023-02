Vitinha arrasou o mercado e ilumina o futuro do Águias de Alvite

Carlos Rui Abreu Hoje às 16:02 Facebook

Clube de Cabeceiras de Basto vai receber 500 mil euros pelos direitos de formação. Dinheiro será investido num novo sistema de iluminação.

Ao desembolsar 32 milhões de euros pela compra do passe de Vitinha ao Braga, o Marselha estava longe de imaginar que essa decisão iria fazer sair a taluda a um pequeno clube do concelho de Cabeceiras de Basto. O Águias de Alvite, fundado em 1992, sempre se pautou pela modéstia nas participações que foi tendo nos campeonatos da A. F. Braga e a única excentricidade conhecida foi a colocação de relva natural no seu parque de jogos há mais de 20 anos, uma novidade à época nos campos do distrital. Fruto de uma parceria com as Escolas de Futebol Geração Benfica, os últimos anos têm sido dedicados à formação de jovens futebolistas e a equipa sénior está desativada.

Agora, fruto do mecanismo de solidariedade nas transferências de jogadores, o humilde clube da freguesia de Alvite vai receber uma quantia, que andará entre os 400 e os 500 mil euros. Dinheiro nunca antes visto por estas paragens. "O que vier será fantástico porque nunca entrou tanto dinheiro na conta do clube", disse, ao JN, Jorge Gonçalves, presidente da coletividade há cerca de dez anos. Os responsáveis do clube ainda não sabem ao certo quanto e quando irão receber os direitos de formação, mas já contactaram um advogado para não serem apanhados desprevenidos.