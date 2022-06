Vitinha dá nome a campo de futebol em escola primária

Numa altura em que a transferência para o Paris Saint-Germain ainda não foi oficializada, o médio do F. C. Porto inaugurou, esta terça-feira, um campo de futebol com o seu nome na Escola EB/JI de Bairro, em Santo Tirso.

Vitinha visitou as instalações da escola primária que frequentou e deu uns toques na bola com os miúdos no novo campo de futebol, admitindo, numa mensagem publicada no Twitter, que é "um orgulho" receber esta distinção.

"Nunca imaginei visitar o "Campo de Futebol Vitinha" na Escola EB/JI de Bairro. Ser agraciado por uma distinção como esta na escola primária onde frequentei é um orgulho", escreveu o médio dos dragões, acrescentando: "Uma homenagem destas, na escola onde estive, é uma responsabilidade enorme que me obriga dia a dia a trabalhar para poder inspirar com bons exemplos todas estas crianças. É um dever e uma obrigação. Uma mensagem especial à Professora Conceição Carvalho".

Vitinha partilhou uma série de fotografias do evento, onde esteve na companhia da família mais próxima.