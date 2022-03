Vitinha e a chamada à seleção: "Os sonhos existem para acreditar que os conseguimos realizar."

O médio do F. C. Porto Vitinha deixou, esta segunda-feira, uma mensagem nas redes sociais depois de ter sido convocado à seleção nacional pela primeira vez.

Com apenas 22 anos, Vitinha vive um grande momento na (ainda curta) carreira. Além de estar a atravessar um bom momento no F. C. Porto, clube pelo qual já disputou 38 jogos e marcou três golos esta época, foi agora convocado para a seleção nacional, para render o lesionado Rúben Neves. Feliz com a conquista, o jovem médio deixou uma mensagem nas redes sociais, sem esquecer quem o tem acompanhado.

"Os sonhos existem para acreditar que os conseguimos realizar. O sucesso faz-se de cada detalhe, de cada treino, de cada jogo e essencialmente de pessoas que nos ajudam ao longo de cada momento", escreveu o atleta.

Os 25 convocados por Fernando Santos, vão concentrar-se na Cidade do Futebol, em Oeiras, esta segunda-feira. A sessão de treino está agendada para as 18 horas.

Portugal defronta, esta quinta-feira dia 24 de março, no Estádio do Dragão, a Turquia no primeiro jogo de acesso ao Mundial. Em caso de vitória, a equipa das quinas vai decidir a presença no Campeonato do Mundo, também no Porto, dia 29 de março, frente ao vencedor do encontro entre Itália e Macedónia do Norte.