Vitinha e Bruno Fernandes no meio campo de Portugal frente à Suíça

A equipa das quinas entra em campo às 19.45 horas, para o embate frente à Suíça.

Onze de Portugal: Rui Patrício; João Cancelo, Pepe, Danilo, Nuno Mendes, Rúben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Otávio, Rafael Leão e André Silva;

Onze da Suíça: Omlin; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez, Xhaka, Freuler, Sow, Shaqiri, Seferovic e Embolo;

Portugal disputa este domingo, a partir das 19.45 horas, o último desta série de jogos da Liga das Nações. A equipa das quinas conta com um empate frente à Espanha (1-1), e vitórias frente à Suíça (4-0) e República Checa (2-0). A formação orientada por Fernando Santos encontra-se no primeiro lugar do grupo 2 com sete pontos, mais dois que a Espanha.

Em setembro realizam-se os restantes dois jogos da fase de grupos da Liga das Nações, com a receção à Espanha e a deslocação à República Checa.