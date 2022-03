Vitinha e Mbemba atraem atenções no mercado

Nuno A. Amaral Hoje às 21:49 Facebook

Médio já tinha sido apontado ao Bayern e agora surge no radar do Liverpool. Central cobiçado por AC Milan e Lyon.

O defeso ainda vem longe, mas as movimentações de mercado já começaram e dois dos habituais titulares dos dragões estão a ser apontados a algumas das equipas mais poderosas do futebol europeu. Um dos nomes em foco é o de Vitinha, que depois de na semana passada ter sido dado como potencial alvo do Bayern, surge agora no radar do Liverpool.

Segundo o jornal inglês "Daily Mirror", o médio portista está a ser seguido de perto pelo clube de Anfield, sobretudo através do holandês Pepijn Linders, adjunto do treinador Jurgen Klopp, que trabalhou durante oito anos na formação do F. C. Porto antes de seguir para Inglaterra.