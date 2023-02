Vitinha e Messi pegam-se no treino do PSG

O jornal desportivo francês "L'Équipe" noticia, esta sexta-feira, que o jogador português Vitinha e o astro argentino Lionel Messi desentenderam-se, num dos últimos treinos do Paris Saint-Germain.

De acordo com a referida publicação, o craque argentino terá ficado insatisfeito, após uma entrada mais dura do ex-jogador do F.C. Porto, tendo de imediato pedido satisfações, em frente a todo o grupo.

O "L'Équipe" assegura que Neymar também já havia visado diretamente o médio internacional português após a derrota do PSG frente ao AS Monaco (1-3), na 23.ª jornada do campeonato francês.

A publicação francesa refere ainda que Vitinha, que entrara bem no PSG no início da temporada, oriundo dos dragões, mas agora vive um "período sombrio" ao serviço do campeão francês.

Vitinha, de 23 anos, tem contrato com o PSG até junho de 2027, tendo deixado os campeões portugueses no verão passado, numa transferência que custou aos gauleses 41,5 milhões de euros.