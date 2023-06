Vitinha e o seu nível atual no Marselha: "Ainda tenho muito para melhorar"

JN Hoje às 15:25 Facebook

Twitter

Partilhar

No dia em que foi comunicada a saída, no final da época, de Igor Tudor do comando técnico do Marselha, o internacional sub-21 Vitinha admitiu que tem ainda "muito para melhorar" na sua forma de jogar.

Vitinha confessou, em entrevista ao jornal francês "Le Parisien", que ainda tem "muito para melhorar" no seu jogo.

"Comecei tarde no Braga, quando tinha 17 ou 18 anos. Dos 18 aos 23 anos já fiz muitos progressos, mas ainda tenho muito para melhorar", disse o avançado internacional sub-21 português, por quem o Marselha pagou 32 milhões ao Sporting de Braga, em janeiro.

PUB

Em 15 jogos pelo clube gaulês, Vitinha apontou dois golos, ambos na Liga francesa, ajudando a sua equipa a terminar a prova na terceira posição, que garante uma vaga nas eliminatórias de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

O avançado português, de 23 anos, espera "melhorar" e "marcar golos" que permitiam ao emblema marselhês atingir os seus objetivos.

Certo é que, na próxima temporada, Vitinha terá um novo treinador, uma vez que Igor Tudor já decidiu deixar o clube quando o campeonato terminar, no próximo fim de semana.

"Temos de respeitar o desejo de Igor Tudor em não continuar no clube. Quero agradecer-lhe pelo trabalho que fez", referiu o presidente do Marselha, Pablo Longoria.