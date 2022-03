Vitinha em modo Deco na estreia pela seleção nacional

Ambos os médios representaram Portugal pela primeira vez no mesmo dia.

Há coincidências que parecem ser destino, ditando um paralelismo entre dois jogadores que se destacam praticamente pelo mesmo. Deco estreou-se por Portugal no antigo Estádio das Antas a 29 de março de 2003, entrando, curiosamente, para o lugar de Sérgio Conceição, na partida contra o Brasil. Vitinha representou a seleção nacional pela primeira vez no Estádio do Dragão a 29 de março de 2022, na vitória frente à Macedónia do Norte.

A coincidência torna-se ainda mais caricata tendo em conta que os dois representavam o F. C. Porto e pela análise que pode ser feita aos dois jogadores. Ambos são médios centro, destacando-se pela qualidade com bola, criatividade e organização do jogo ofensivo da equipa.

Deco na altura era um dos dragões mais acarinhados pelos adeptos, que viria a terminar em segundo lugar na luta pela Bola de Ouro uma época depois. Vitinha é uma das peças mais importantes para a ideia de Sérgio Conceição e o apreço pelo jovem médio ficou vincado na noite de terça-feira. Quando entrou em campo, o Estádio do Dragão entoou o seu nome em uníssono.