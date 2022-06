Vitinha em Paris e Jota vai ser reforço em definitivo do Celtic

JN Hoje às 21:11 Facebook

Num dia muito movimentado no mercado, Vitinha foi apanhado a entrar nas instalações do Paris Saint-Germain. O F.C. Porto vai encaixar 40 milhões de euros, num dia em que anunciaram a renovação de Silvestre Varela para a equipa B. Jota deixará o Benfica em definitivo para rumar ao Celtic e Gonçalo Esteves deixou o Sporting para ser emprestado ao Estoril.

F.C. Porto: ​​​​​​​Vitinha já está em Paris para assinar contrato com o PSG. O médio português vai deixar os dragões a troco de 40 milhões de euros e foi acompanhado por Jorge Mendes e Luís Campos nos escritórios do emblema francês. Silvestre Varela renova e continuará na equipa B dos dragões. O veterano de 37 anos fica ligado aos portistas por mais uma temporada. "Serei mais um no balneário a lutar para vencermos cada desafio que teremos pela frente", garantiu.

Benfica: ​​​​​​​Jota é reforço do Celtic em definitivo. Os escoceses acionaram a cláusula de compra de 7,5 milhões de euros por 70% do passe do português.

Rio Ave: Gelson Dala deixou os vilacondenses em definitivo e reforça o Al-Wakrah, do Qatar, onde esteve emprestado na temporada passada.

Estoril: Gonçalo Esteves foi oficializado como reforço por empréstimo do Sporting para a próxima temporada. O lateral continuará assim na Liga, depois de se ter estreado pelos leões na temporada passada.

Leixões: O emblema de Matosinhos já tem treinador principal. Vítor Martins, de 36 anos, é o novo treinador, depois de ter estado ao leme dos sub-23.

Estrela da Amadora: Também o Estrela anunciou novo treinador. Aos 39 anos, Sérgio Vieira regressa ao ativo depois de ano e meio sem estar a trabalhar.

Paris Saint-Germain: Além de Vitinha, há outro português muito próximo do PSG. O médio Renato Sanches deverá deixar o Lille, agora treinado por Paulo Fonseca, e rumar ao campeão francês.

Roma: José Mourinho vai receber como reforço Zeki Çelik, defesa-direito turco de 25 anos que atuava no Lille. Os romanos pagam sete milhões de euros, mas os franceses mantêm 15% do passe.

Granada: Depois de o Granada ter descido ao segundo escalão espanhol, o português Luís Maximiano tem sido alvo de várias sondagens, mas García Amado, diretor desportivo do clube, não quer perder o guardião. "O Maximiano e o Luis Milla não estão à venda. Cada jogador tem a sua situação contratual específica, mas o clube tem de olhar para os próprios interesses", disse.