Vitinha entra no top-10 das contratações mais caras do PSG

JN Hoje às 15:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Médio, ex-F. C. Porto, custou 41,5 milhões de euros ao clube francês

O Paris Saint-Germain é um dos emblemas mais endinheirados do futebol mundial e, nos últimos anos, depois de ter sido comprado pelo bilionário Nasser Al-Khelaifi, do Catar, já gastou fortunas em contratações. A mais recente é a de Vitinha, que custou 41,5 milhões de euros aos parisientes, e entra diretamente para o top-10 das mais caras.

No topo da lista está Neymar, que continua a ser o futebolista mais caro de sempre, depois de ter trocado o Barcelona pelo PSG, em 2017, por 222 milhões de euros. Segue-se a de Mbappé, contratado ao Mónaco, por 180 milhões. Vitinha surge no décimo lugar, numa transferência em que F. C. Porto recebe 40 milhões de euros, o valor da cláusula de rescisão, mas em que o PSG paga 41,5 milhões, por via dos juros que teve de contrair junto de uma entidade financeira para pagar o internacional português a pronto.

Nuno Mendes (ex-Sporting) custou um total de 45 milhões ao clube da capital francesa, mas 7 milhões foram pagos na época passada, como taxa de empréstimo, e a contratação do lateral-esquerdo foi consumada este ano, por 38 milhões.

Confirma a lista dos 10 reforços mais caros do PSG:

1.º Neymar (ex-Barcelona), 222 milhões

2.º Mbappé (ex-Mónaco), 180 milhões

PUB

3.º Hakimi (ex-Inter de Milão), 66,5 milhões

4.º Cavani (ex-Nápoles), 64,5 milhões

5.º Di María (ex-Manchester United), 63 milhões

6.º Icardi (ex-Inter), 50 milhões

7.º David Luiz (ex-Chelsea), 49,5 milhões

8.º Thiago Silva (ex-Milan), 42 milhões

9.º Pastore (ex-Palermo), 42 milhões

10.º Vitinha (ex-F. C. Porto), 41,5 milhões