Vitinha escolhe Marselha e torna-se na maior venda do Braga

Vitinha foi oficializado, esta terça-feira, no Marselha e tornou-se no maior encaixe de sempre do Braga.

Já é oficial. Vitinha é, agora, jogador do Marselha, transferência que foi oficializada durante a noite desta terça-feira, último dia de mercado. O avançado internacional sub-21 rumou ao sul de França por 32 milhões de euros e tornou-se no maior encaixe financeiro do Braga, superando a transferência de Trincão, para o Barcelona.

Segundo apurou o JN, foi o jogador de 22 anos que escolheu o Marselha. O nosso jornal sabe que Vitinha recebeu, nos últimos dias, quatro propostas concretas que batiam o valor da cláusula - Brighton, Crystal Palace e Southampton, além de Marselha - e foi o jogador a escolher o clube da liga francesa, não tendo sido o empresário Jorge Mendes a tratar do processo.

Vitinha, de 22 anos, fez a formação nos Guerreiros do Minho e chegou à equipa principal em 2020/21. Esta época, disputou 38 jogos e marcou 13 golos.