Vitinha: "Estou muito feliz por chegar a um clube gigante como o PSG"

JN Hoje às 22:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Médio mostra ambição na chegada a Paris e abordou relação com Danilo e Nuno Mendes.

"Estou muito feliz por chegar a um clube gigante com o Paris Saint-Germain. Mal posso esperar para mostrar o meu valor", foi assim que Vitinha respondeu quando questionado sobre a sensação de chegar ao campeão francês, antes de analisar a saída do F. C. Porto.

"É sempre uma boa altura para vir para aqui. Venho da melhor época com o F. C. Porto, em que conquistei títulos e fui internacional português, o que é o concretizar de um sonho. Quero continuar a melhorar e a ganhar títulos", descreveu o médio.

Em Paris terá como colegas Nuno Mendes e Danilo, colegas na seleção nacional, com que confessou ter falado. "Falei um pouco com eles sobre a minha vinda, mas não muito. Mal posso esperar para vê-los novamente e claro que vou fazer muitas perguntas, também porque sei que vou precisar de alguma ajuda no início e sei que eles o vão fazer", explicou.

Vitinha é a segunda grande saída do F. C. Porto depois de Fábio Vieira, que rumou ao Arsenal. Aos 22 anos, rendeu 40 milhões de euros aos cofres azuis e brancos.