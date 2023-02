Vitinha explica os motivos pelos quais escolheu o Marselha

Neste mercado de transferências, Vitinha tornou-se a contratação mais cara da história do Marselha (32 milhões de euros). Na apresentação, o avançado explica os motivos pelos quais escolheu rumar ao clube francês.

"Tenho familiares que moram em França que me deram informações sobre o Marselha. Falei também com o Nuno Tavares, que me deu uma visão interior do clube. As primeiras impressões no treino foram muito boas. Fui muito bem recebido por todos. Ainda não estou a 110 por cento, mas a minha adaptação está a ser fácil", revela o jogador, de 22 anos.

Vitinha foi apresentado ao lado de outra contratação, Ounahi, e além de se ter mostrado "muito orgulhoso" pela chegada ao Marselha revelou que os franceses foram primeira escolha.

"Falei com o treinador [Igor Tudor]. A minha posição favorita é de número 9. Sou um goleador que trabalha muito, não só nos jogos mas também nos treinos. Faço o melhor para marcar, dar assistências. Alexis Sánchez [avançado chileno] é um exemplo para mim, ele e outros jogadores que estão em patamares mais altos do que eu. Quero crescer", disse o atacante.

Já o presidente do Marselha, Pablo Longoria, também se mostrou bastante satisfeito pela contratação do internacional sub-21 português. "É um avançado especial, goleador. É humilde, tem vontade de trabalhar. Queríamos um número 9 que pudesse aproveitar os espaços e impor-se nos duelos", afirmou.