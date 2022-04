Vitinha: "Fomos a equipa que mereceu a vitória"

JN/Agências Ontem às 22:56 Facebook

No rescaldo do triunfo do Braga sobre o Benfica, o autor do golo vitorioso, Vitinha, afirmou que os bracarenses mereceram a vitória e explicou o que Carlos Carvalhal lhe pediu ao intervalo.

"Fomos a equipa que mereceu a vitória. Trabalhámos mais e apesar de termos sofrido aqueles três golos de rajada, reagimos e vencemos", começou por dizer o avançado, após o jogo.

Quanto às indicações que recebeu de Carlos Carvalhal ao intervalo, o número 99 revelou que não houve grandes segredos. "Entrei como sempre. Preparada para ajudar a equipa e fazer o meu trabalho. [Carlos Carvalhal] pediu o mesmo de sempre: para entrar com garra, ajudar em tudo o que puder e consegui fazer, ajudando a conquistar três pontos importantes", garantiu.