Vitinha já conquistou o coração dos adeptos franceses

Médio internacional português contratado ao F. C. Porto muito elogiado: "É um jogador essencial e tem pulmão".

O Paris Saint-Germain brilha à volta de Messi, Neymar e Mbappé, presentes em muitos cartazes espalhados pela capital francesa e que se tornam em registos fotográficos obrigatórios para os turistas, mas os quatro jogadores portugueses do plantel são também essenciais e muito apreciados pelos adeptos.

Vitinha, contratado ao F. C. Porto por 41,5 milhões, e Nuno Mendes, que saiu do Sporting a troco de 38 milhões, são habitualmente titulares, assim como Danilo, que chegou dos dragões após o pagamento de 16 milhões de euros. Renato Sanches também faz parte da constelação lusa, contratado ao Lille por 15 milhões, mas, neste momento, tem menos espaço por se encontrar lesionado. No total, Nasser al-Khelaifi, dono do clube, não se importou de pagar 110,5 milhões pelo ouro português que dá uma dimensão e peso diferente ao PSG. Impressão confirmada ao JN por dois adeptos franceses, que não têm dúvidas em escolher o melhor do quarteto luso.