Vitinha já em França e Roma sonha com Ronaldo

O médio Vitinha já seguiu para França, com o intuito de se submeter a exames médicos, última etapa antes de ser oficializada a transferência do jogador do F. C. Porto para o PSG. Já em Itália, a Roma sonha com a hipótese de contratar Cristiano Ronaldo, ao Manchester United.

F. C. Porto: Vitinha seguiu, na manhã desta quinta-feira, rumo a Paris, com o intuito de se submeter a exames médicos e ser oficializado como reforço do PSG. O campeão francês prepara-se para bater a cláusula de rescisão do jogador, fixada em 40 milhões de euros, permitindo mais um encaixe significativo à SAD dos dragões, após a venda de Fábio Vieira ao Arsenal, por 35 milhões de euros.

Rio Ave: O clube de Vila do Conde anunciou, nesta quinta-feira, a transferência, a título definitivo, de Gelson Dala para o Al-Wakrah, do Catar. O avançado angolano, que assinou contrato por três temporadas, já esteve cedido ao Al-Wakrah na última época, clube que concluiu a participação na Liga do Catar em terceiro lugar, tendo assinado 19 golos em 23 jogos. Pelo Rio Ave, Gelson Dala participou em 84 partidas e marcou 14 golos.

Leixões: A equipa da Liga 2 portuguesa oficializou, nesta quinta-feira, a saída do treinador José Mota. A SAD do Leixões agradeceu o "excelente trabalho" realizado pelo experiente técnico, que na última época conduziu a equipa ao oitavo lugar, na Liga 2. Na próxima época, no segundo escalão nacional, o Leixões será orientado por Vítor Martins, técnico de 36 anos que na temporada passada orientou a equipa de sub-23 rubro-branca, terceira classificada na Liga Revelação.

Roma: O clube italiano, treinado pelo português José Mourinho, admite contratar Cristiano Ronaldo e já há quem pense que, no mês que vem, o craque do Manchester United poderá ser anunciado como reforço dos "giallorossi". Angelo Di Livio, antigo jogador italiano, assegurou, num programa de rádio de Itália, que a Roma está a tentar contratar CR7, acrescentando que 7 de julho pode ser o dia do anúncio. "É uma indiscrição, mas a notícia circula insistentemente no mundo do futebol", frisou o ex-futebolista.

Wolverhampton: O jornal inglês 'The Sun' noticia, nesta quinta-feira, que Rúben Neves deverá permanecer no Wolverhampton. Arsenal, Manchester United e Barcelona estão interessados no jogador português, mas os 87 milhões de euros que estão a ser pedidos pelos "Wolves" são um entrave às negociações. Já João Moutinho e ainda de acordo com o mesmo, estará na mira da Roma, de José Mourinho.

Al Ahly: O português Ricardo Soares é o novo treinador do Al Ahly, o clube mais titulado do futebol egípcio, tendo assinado um contrato por duas épocas e meia, anunciou, nesta quinta-feira, o emblema de Cairo. Soares, de 47 anos e que na última época orientou o Gil Vicente, conduzindo a equipa de Barcelos ao quinto lguar na Liga, vai comandar o atual terceiro classificado do campeonato, até final de época (faltam 11 jornadas) e ficará no comando da equipa egípcia mais duas temporadas completas. No emblema de Cairo, o treinador luso terá como adjuntos os compatriotas Raul Faria, Pedro Guimarães, Eduardo Lobo e Luís Pereira.

Athletic Bilbau: O treinador de futebol espanhol Ernesto Valverde vai voltar a orientar o Athletic Bilbau, anunciou o clube basco. Aos 58 anos, Valverde prepara assim um terceiro 'reinado' em Bilbau, após já ter conseguido alcançar cinco qualificações para as provas europeias em seis temporadas, além de ter acabado um jejum de troféus do Athletic de 31 anos, ao vencer a Supertaça espanhola em 2015.

Atlético de Madrid: A imprensa espanhola revela, nesta quinta-feira, que o Atlético de Madrid acionou junto do Barcelona a cláusula de opção, para concretizar um segundo ano de empréstimo de Antoine Griezmann. O avançado francês, tudo o indica, jogará assim mais uma época no Wanda Metropolitano, de onde tinha saído em 2019.

Fernerbahçe: O novo clube do técnico português Jorge Jesus quer contratar William Carvalho. Segundo o jornal "Fanatik", a negociação com o Betis de Sevilha está a evoluir favoravelmente, embora não esteja concluída. A publicação turca acrescenta que o emblema de Istambul já terá convencido os andaluzes a abdicar do jogador luso, de 30 anos, por cinco milhões de euros, tirando partido de o jogador ter apenas mais um ano de contrato.

Bayern de Munique: O jornal alemão 'Bild' revela, nesta quinta-feira, que o Bayern de Munique recusou uma nova proposta do Barcelona por Robert Lewandowski, avançado polaco que tem mais uma época de contrato com os bávaros. O jogador quer deixar o Bayern e os blaugrana estarão dispostos a oferecer 40 milhões de euros, mais cinco milhões em variáveis, mas ainda não terão conseguido convencer os campeões alemães a libertar Lewandowski.