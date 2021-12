Vitinha lesionado falha embate com o Belenenses SAD

O avançado do Braga lesionou-se na derrota com o Boavista (1-5) e vai mesmo falhar o próximo compromisso dos bracarenses, contra o Belenenses SAD, no domingo, para a 15.ª jornada da Liga

Vitinha foi substituído aos 32 minutos do encontro no Bessa, para a Taça da Liga, e terá contraído um traumatismo no ombro com artrite da acromioclavicular esquerda nesse jogo. Esta lesão deixa-o de fora, pelo menos, do próximo encontro dos bracarenses com o Belenenses SAD, desconhecendo-se o período total da lesão.

Esta contrariedade vem atrasar o processo de afirmação do camisola 99 do Braga, que está a viver a melhor época da carreira. Só na primeira metade da temporada Vitinha já marcou presença em 15 jogos, marcando por sete ocasiões e tendo realizado duas assistências.