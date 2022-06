Vitinha a caminho do PSG por 40 milhões de euros

Miguel Pataco e Norberto A. Lopes Hoje às 20:12 Facebook

Um dia depois de ter transferido Fábio Vieira para o Arsenal, por 35 milhões de euros, o F. C. Porto está prestes a garantir mais um importante encaixe financeiro, já que a saída de Vitinha rumo ao Paris Saint-Germain está presa apenas por pequenos detalhes e deve ficar fechada e ser anunciada nas próximas horas.

Depois de, na passada quarta-feira, o presidente dos dragões, Pinto da Costa, ter garantido que Vitinha só deixava o clube mediante o pagamento da cláusula de rescisão, o campeão francês não perdeu tempo e vai mesmo contratar o internacional português.

Segundo apurou o JN, o empresário Jorge Mendes estava a tratar deste negócio há alguns dias e o clube parisiense já acertou os detalhes do contrato com Vitinha, que vai assinar por cinco temporadas.

Uma das principais figuras da equipa portista rumo à dobradinha em 2021/22, Vitinha foi utilizado por Sérgio Conceição em 47 partidas, marcando quatro golos e assinando outras tantas assistências, além de ter assinado um sem número de grandes exibições.

Agora, com 22 anos, o médio junta-se a um dos melhores plantéis do Mundo e vai jogar ao lado de grandes figuras do futebol mundial, como Messi e Mbappé, além de reencontrar os companheiros de seleção, Danilo Pereira e Nuno Mendes.

Vitinha estreou-se na equipa principal do F. C. Porto em 2019/20, conquistando a dobradinha, e, depois, foi emprestado ao Wolverhampton que, no final dessa temporada, prescindiu de acionar a cláusula de compra, estabelecida em 20 milhões de euros. O clube inglês perdeu a oportunidade e, um ano depois, o valor da transferência duplicou, com o PSG a fazer entrar 40 milhões de euros no cofre da SAD do F. C. Porto.