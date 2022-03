Vitinha na órbita do Bayern Munique

Bávaros estudam possibilidade de contratar médio dos dragões já no verão. Vitinha tem cláusula de 40 milhões de euros

A afirmação de Vitinha na equipa de Sérgio Conceição, que já lhe valeu, até, a chamada à principal seleção portuguesa para os jogos do play-off de apuramento para o Mundial, não está a passar despercebida aos grandes tubarões europeus. O Bayern de Munique está atento e pondera avançar para a contratação já no próximo mercado de transferências.

A notícia foi avançada no podcast "Bayern Insider" da publicação germânica Bild, com o jornalista Christian Falk a garantir que o interesse é real e que a formação bávara tem vários alvos estudados para o próximo verão. Um deles, e considerado prioritário, é Vitinha que, aos 22 anos, está a realizar a melhor temporada da carreira. O internacional português soma 38 jogos (três golos) pelos dragões em 2021/22, eclipsando os registos que tinha na carreira como profissional. Na época passada, durante o empréstimo do Wolverhampton, foi utilizado em 22 partidas (um golo), enquanto em 2019/20, quando se estreou pelo F. C. Porto, participou em 12 encontros.