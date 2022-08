Vitinha no pódio de jogadores mais preponderantes nascidos neste milénio

JN Hoje às 13:12 Facebook

Estudo do Observatório do Futebol coloca Vitinha, médio português do PSG, no terceiro lugar da lista de jogadores nascidos a partir do ano 2000 com maior impacto nos respetivos clubes. Vinícius Jr, do Real Madrid, lidera a tabela.

O médio português, de 22 anos, apontou quatro golos e fez igual número de assistências ao serviço dos dragões, na última época. O PSG não hesitou em pagar os 40 milhões de euros inscritos na cláusula de rescisão de Vitinha, que rapidamente se tornou num dos indiscutíveis para o treinador, Christophe Galtier, tendo apenas falhado a receção ao Mónaco (1-1), este domingo, devido a castigo, naquele que foi o único jogo que o PSG não venceu até aqui, em 2022/2023.

A lista de jovens mais impactantes no último ano é liderada pelo internacional brasileiro Vinícius Jr, do Real Madrid, seguido pelo médio italiano Sandro Tonali, do AC Milan. O top 10 conta com nomes como Erling Haaland (Manchester City), Alphonso Davies (Bayern de Munique) ou Aurélien Tchouameni (Real Madrid), entre outros.

No top 50 elaborado pelo Observatório do Futebol há mais quatro portugueses, um deles a atuar na Liga portuguesa, João Mário, do F. C. Porto. Juntam-se ao lateral direito portista o antigo companheiro de equipa Fábio Vieira, pelos números alcançados ao serviço dos dragões, na época passada, que levaram o Arsenal a pagar 35 milhões de euros pelo seu passe.

Os defesas Tiago Djaló, do Lille, e Nuno Tavares, do Marselha, também constam de uma tabela elaborada a partir das performances individuais nos jogos disputados ao longo dos últimos 365 dias, num método que compara os dados obtidos com companheiros de equipa, adversários e jogadores com o mesmo perfil técnico, definido pelo Observatório do Futebol.