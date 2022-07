Vitinha, Nuno Mendes e Sarabia titulares no PSG

O ex-F. C. Porto, Vitinha, e os antigos jogadores do Sporting Nuno Mendes e Pablo Sarabia foram escolhidos por Christophe Galtier para integrar o onze inicial que vai disputar a final da Supertaça de França, contra o Nantes.

O médio formado nos dragões tem sido escolha recorrente do técnico francês durante a pré-temporada e parece ter, pelo menos nesta fase inicial, agarrado um lugar nas primeiras escolhas do PSG. Danilo Pereira está no banco de suplentes.

Nuno Mendes está em situação idêntica, embora beneficie de já ter uma época em solo francês o que ajudou à adaptação e permite ao defesa esquerdo estar mais consolidado no emblema parisiense. O caso de Sarabia, embora seja um jogador de créditos firmados, é diferente, uma vez que tem sido o principal benficiado da ausência de Mbappé, por castigo.

Eis os onzes iniciais para o jogo da Supertaça, entre PSG e Nantes Foto: D.R.

O jogo está agendado para as 19 horas, no Bloomfield Stadium, em Tel-Aviv (Israel).