Vitinha positivo à covid-19 falha jogo contra a Espanha

O médio do F.C Porto está em isolamento após testar positivo ao novo coronavírus. O jogador vai falhar o primeiro duelo da seleção nacional contra a Espanha, na Liga das Nações, mas permanece na lote de convocados de Fernando Santos.

O jogador de 22 anos está infetado com covid-19 e está a cumprir isolamento, na Cidade de Futebol, em Oeiras.

O médio português vê-se assim obrigado a falhar o primeiro jogo da equipa das quinas na fase de grupos da Liga das Nações, na quinta-feira, contra a Espanha.

Apesar do "contratempo", Vitinha permanece no lote dos 26 convocados do selecionador português, Fernando Santos.

Portugal irá competir no Grupo A2 da Liga das Nações. Estreia-se frente à Espanha (2 de junho), em Sevilha, depois irá receber a Suíça, no dia 5 de junho, e a República Checa quatro dias depois. A formação orientada por Fernando Santos termina o percurso na fase de grupos contra a Espanha, a 27 de setembro.

O vencedor do Grupo A2 irá qualificar-se para a final four da Liga das Nações, que será disputada em junho de 2023.

Em 2019, Portugal conquistou a primeira edição da prova com uma vitória sobre os Países Baixos, por 1-0.