Vitinha quer continuar no topo da Liga

Em alta rumo à seleção de sub-21. Vitinha está a assinar um início de época fantástico, já leva quatro golos ao serviço dos guerreiros - apenas Banza e Ricardo Horta, com cinco, marcaram mais -, os dois últimos absolutamente fundamentais nas vitórias contra o Union Berlim, na Liga Europa, e frente ao Vizela, do campeonato.

Vitinha abriu caminho ao triunfo frente aos vizelenses que permitiu ao Braga continuar a dois pontos do líder Benfica, posição que é para manter ou melhorar.

"Trabalhamos para estar lá em cima [na classificação], estamos a conseguir e vamos dar o nosso melhor para continuarmos lá", afirmou o avançado, em declarações ao Braga Next.

O primeiro golo no duelo entre as duas equipas minhotas surgiu apenas aos 83 minutos e Vitinha não escondeu a importância do momento no caminho para a conquista dos três pontos.

"Estou muito feliz [por marcar]. Sem dúvida que trabalhamos para isto e, mais uma vez, conseguimos a vitória. Muito feliz por ajudar neste triunfo", afirmou o internacional sub-21 português.