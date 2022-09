Vitinha recupera a tempo do Dragão

Vitinha vai recuperar do problema físico que ditou a dispensa da seleção portuguesa de sub-21 e entrar assim nas contas do técnico Artur Jorge, para a deslocação, no dia 30 (21.15 horas), ao Estádio do Dragão, para jogar com o F.C. Porto, em partida da oitava jornada da Liga.

Segundo a Federação Portuguesa de Futebol, o avançado do Braga foi dispensado "em virtude das queixas de lombalgia apresentadas desde o início do estágio".

Numa nota publicada no site do organismo, a entidade federativa adiantou que, após avaliação da evolução do problema físico nos últimos dois dias, os clínicos da Federação consideraram o futebolista "inapto para a partida de preparação frente à Geórgia, no próximo sábado, na Covilhã".