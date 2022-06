Vitinha recuperado da covid-19 e Ronaldo no ginásio

JN/Agências Hoje às 18:56 Facebook

O médio do F. C. Porto está recuperado da covid-19, motivo que o impediu de participar no jogo com a Espanha, e já poderá ser opção para o próximo encontro de Portugal. Ronaldo e os titulares da partida de ontem fizeram trabalho de ginásio

O médio do F. C. Porto teve um teste positivo no arranque dos trabalhos da equipa das 'quinas', tendo em vista os quatro primeiros jogos do Grupo A2 da Liga das Nações, ficando de fora do duelo com a Espanha na quinta-feira, no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha.

Por outro lado, os titulares nesse encontro não subiram ao relvado principal da Cidade do Futebol, em Oeiras, e ficaram pelo ginásio, onde estiveram acompanhados pelo 'capitão' Cristiano Ronaldo, que não alinhou de início e entrou aos 62 minutos de jogo.

Desta forma, o apronto contou com a presença de 14 jogadores - 12 de campo e dois guarda-redes -, que efetuaram os habituais exercícios com bola durante os 15 minutos abertos aos jornalistas, enquanto Rui Patrício e Rui Silva realizaram trabalho específico.

A Seleção Nacional começou a preparar a receção à congénere da Suíça, domingo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, pelas 19:45 horas, que terá arbitragem do israelita Orel Grinfeeld.