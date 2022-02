Vitinha repete prémio de melhor médio do mês da Liga

Hoje às 15:23 Facebook

Centrocampista recebe distinção pelo segundo mês consecutivo. Pedrinho, do Gil Vicente, e Otávio, do F. C. Porto, completam o pódio.

Depois de Diogo Costa e Mbemba, eleitos o melhor guarda-redes e o melhor defesa da Liga no mês passado, o F. C. Porto vê Vitinha ser eleito o melhor médio de janeiro do campeonato português.

O jovem, de 22 anos, recebeu 26,80% dos votos, superando a concorrência de Pedrinho (Gil Vicente), que foi a escolha de 20,92% dos votantes, e do companheiro no balneário portista Otávio, que se ficou pelos 9,80% dos votos.

Esta é a segunda nomeação consecutiva de Vitinha como melhor médio do mês da Liga. Ao longo de janeiro, foi titular nos quatro jogos disputados pelos dragões no campeonato, sendo já um dos indiscutíveis para Sérgio Conceição no onze portista.